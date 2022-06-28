У высоток в центре Челябинска собрались пожарные машины: в чем причина

Эвакуировать жителей из многоэтажки не пришлось Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинцев днем 28 июня встревожило скопление пожарных машин возле жилого комплекса «Манхэттен». У 24-этажных домов заметили, в том числе, автомобиль с лестницей для подъема на верхние этажи.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что в одной из высоток на улице Героя России Александра Яковлева действительно случилось ЧП, но совсем крошечное. Пожарных вызвали из-за кулинарной неудачи.

— В квартире произошло пригорание пищи. Задымления не было. Эвакуация не проводилась, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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