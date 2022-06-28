МТС завершила один из этапов развития сети в Магнитогорске

Фото: МТС

МТС завершила очередной этап модернизации сети в Магнитогорске, благодаря чему увеличила скорость мобильного интернета LTE сразу в нескольких районах города. Улучшения уже заметили абоненты в Зелёном Логе, на предприятиях левого берега и в других локациях Магнитогорска. Проведенные в Магнитогорске работы на сети МТС позволили увеличить скорость мобильного интернета LTE более чем на 15 процентов.

Улучшения коснулись правобережной части города – в районе Старой Магнитки по улице Труда, а также по улицам Урицого, Карла Маркса и в районе Зелёного Лога. Также МТС завершила строительство «внутренней» сети в ТРК «Семейный парк», благодаря чему посетители смогут выходить в сеть на высоких скоростях, независимо от того, в какой части комплекса находятся.

На левом берегу скорость мобильного интернета 4G МТС выросла в промышленных зонах, где сосредоточено большое количество предприятий – по улицам Профсоюзная, Магнитная, Кирова и Прокатная.

«За последний год потребление интернет-трафика в Челябинской области выросло более чем на 20 процентов. С помощью технологии Big Data МТС мы видим места с наибольшим ростом трафика и фиксируем временные интервалы пиковых нагрузок. Это позволяет нам создавать умную сеть по всему региону и точечно усиливать её там, где это необходимо. Работы, которые мы завершили в Магнитогорске, стали одним из этапов комплексного улучшения сети – мы продолжим развивать инфраструктуру в Магнитогорске и других населенных пунктах Челябинской области», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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