В Челябинске сократили срок проведения публичных слушаний

Долгое время публичные слушания из-за пандемии вообще были онлайн.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Срок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в Челябинске сокращен до месяца. Такие изменения предложил внести в решение Челябинской гордумы замначальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Сергей Самсонов. Сегодня, на 30 заседании гордумы, предложение поддержали депутаты.
— В положение о публичных слушаниях были внесены изменения. Прежде всего будет сокращен срок проведения процедуры до одного месяца. Бывают градостроительные вопросы, которые необходимо решать достаточно быстро. Ранее мы только предложения принимали в течение месяца, — сообщил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.
Он добавил, что саму процедуру публичных слушаний никто не отменяет — жители города по-прежнему могут принимать участие в обсуждении. Дополнительно власти прописали всех должностных лиц, ответственных за организацию публичных слушаний.
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