Челябинские Бонни и Клайд: шальная пара растоптала и разорила цветник

Растила цветы пенсионерка. Фото: Интерсвязь

В Ленинском районе Челябинска молодая пара разорила цветник. Парень и девушка прогуливались в одном из дворов города, где увидели привлекательную клумбу. Мысль о том, что растения кто-то посадил и ухаживает за ними им в голову не пришла.

— Цветник высаживает женщина в пожилом возрасте, ухаживает и старается. Покупает семена и саженцы за свои деньги, поливает, таская воду, чтобы ваши глаза увидели хоть что-то красивое, а какие-то животные под предлогом романтики вырывают зверски цветы с корнем, — возмутился житель двора в группе «Подслушано Ленинский Челябинск (official)».

Бонни и Клайд Ленинского района нарвали одну охапку цветов и направились по своим делам. Но через несколько минут вернулись. Похоже, огромного букета цветов им показалось мало и они добили цветник.

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