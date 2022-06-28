«Деревьев пока не хватает»: Алексей Текслер проверил, как благоустраивают новые зоны отдыха в Челябинске

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер пообещал добавить зеленых насаждений на пешеходной зоне по улице Свободы в Челябинске. Участок между перекрестками с улицами Плеханова и Тимирязева как раз сейчас благоустраивают.

— Деревьев в центре пока не хватает, но ситуация меняется, — отметил губернатор.

Глава региона сообщил также, что парк, который разобьют на площади перед дворцом спорта «Юность», соединят пешеходным маршрутом с новой набережной реки Миасс, Садом камней и Алым полем.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

После поездки по объектам благоустройства Алексей Текслер похвалил двор у дома №30 на проспекте Ленина. Там установили детский игровой городок и спортплощадку.

Дальше губернатор собирается проверить ключевые объекты благоустройства за пределами Челябинска.

— У меня два требования, — предупредил он. — Активное участие людей, качество и сроки выполнения работ подрядчиками. Скоро у меня будут активные поездки по городам и района, и там я проверю это лично.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru