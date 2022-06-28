На завершение реконструкции Ленинградского моста в Челябинске потребовалось еще 100 млн рублей

Открыть мост планируют уже в середине июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На завершение реконструкции Ленинградского моста в Челябинске потребовалось еще 99,8 млн рублей. Их выделили из городского бюджета этого года. Такое решение приняли депутаты Челябинской городской думы сегодня, 28 июня, на 30-м заседании.

— Когда делали проект не учли эту часть. Поэтому потребовалось дополнительно выделить почти 100 млн рублей, чтобы завершить реконструкцию Ленинградского моста, — прокомментировала глава города Наталья Котова.

Добавим, что на сегодняшнем заседании депутаты поддержали распределение дополнительных поступлений в городской бюджет в размере 592 млн рублей. Средства поступили из областного бюджета, за счет доходов от продажи активов, поступивших штрафов, санкций и возмещений ущерба и госпошлины, а также от оказания платных услуг. Одно из направлений, куда планируется потратить эти деньги, — завершение строительства Ленинградского моста.

Напомним, Ленинградский мост планируют открыть в середине июля. По нему возобновится как проезд автомобилей, так и движение трамваев. Движение по проспекту Победы через Ленинградский мост закрыли более года назад.

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