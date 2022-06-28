Челябинским бюджетникам выделили 64 квартиры в пригороде и на ЧМЗ

Большая часть выделенных квартир в "Белом хуторе" в поселке Западный Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Учителя и воспитатели Челябинска получат квартиры в «Белом хуторе» и двух домах Курчатовского и Металлургического района. Их передало правительство региона, а город взял на баланс. Всего 64 квартиры, которые будут отданы бюджетникам по коммерческому найму без права приватизации на время трудовых отношений с муниципалитетом. Такие решение приняли депутаты гордумы сегодня, 28 июня, на 30-м заседании.

— Квартиры переданы для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, в том числе между учителями и воспитателями. Есть большая потребность, и мы очень благодарны, что Челябинская области нам выделила квартиры, — сообщил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

Он добавил, что решение принято, и уже с июля комиссия в администрации города будет работать с семьями, которые стоят в очереди.

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