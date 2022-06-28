В Челябинской области пешеход напал с ножом на водителя в ответ на замечание

Полицейский спас водителя от расправы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области конфликт на дороге едва не закончился поножовщиной. Ссора произошла на глазах у сотрудника полиции.

Пьяный мужчина вышел на дорогу в селе Еткуль. Одного из водителей возмутило, что пешеход гуляет по проезжей части вдали от светофора и «зебры», мешая проезду. Автомобилист нажал на клаксон, торопя нарушителя уйти с дороги. Но тот не только не уступил машине, но и всерьез разозлился на сигналившего водителя.

Мужчина выхватил нож и двинулся на обидчика с громкими угрозами и ругательствами. Все это происходило на глазах у случайно оказавшегося поблизости оперуполномоченного уголовного розыска.

Как рассказали в ГУ МВД, полицейский потребовал у мужчины бросить нож, но только перенаправил агрессию на себя. Дебошир повернулся к нему с оружием, пригрозив порезать. Полицейский сумел выбить нож из руки мужчины и задержал его самого.

Позже коллеги оперуполномоченного выяснили, что ножом размахивал 51-летний неоднократно судимый житель Коркино. После происшествия в полиции начали проверку.

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