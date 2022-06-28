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Здоровье28 июня 2022 10:53

В Челябинской области завершается проектирование больших больниц для Магнитогорска и Златоуста

Еще 117 зданий будет отремонтировано
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Губернатор Алексей Текслер поставил задачу развития первичного звена оказания медпомощи.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу развития первичного звена оказания медпомощи.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области завершается проектирование двух новых больших больниц. Многопрофильные центры будут построены в Магнитогорске и Златоусте. Еще 117 объектов будут отремонтированы в этом году.

- В Магнитогорске здания построены в 50-70-е годы. В Златоусте есть медицинские здания аж 28-го года и, конечно, потребность в строительстве новых уже просто перезрела. Там есть остов больницы, брошенный в 90-е годы, то есть еще тогда понимали, что необходима новая больница, но не смогли завершить работы, - прокомментировала КП-Челябинск первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Больницы будут рассчитаны на 650 коек. Еще одно новое здание появится в Нязепетровске, уже в этом году там построят хирургический корпус.

Большие планы по ремонту. Только за этот год власти планируют отремонтировать 117 объектов в 26 медицинских организациях. В одних это будет косметический ремонт, в других – капитальный.

Задача развития первичного звена оказания медицинской помощи была поставлена губернатором Алексеем Текслером. В послании к депутатам Заксобрания он подчеркнул, что помимо ремонтов в поликлиниках и больницах будет закуплено современное оборудование и автотранспорт для оказания скорой и неотложной медицинской помощи.

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