В Челябинской области завершается проектирование больших больниц для Магнитогорска и Златоуста

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу развития первичного звена оказания медпомощи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области завершается проектирование двух новых больших больниц. Многопрофильные центры будут построены в Магнитогорске и Златоусте. Еще 117 объектов будут отремонтированы в этом году.

- В Магнитогорске здания построены в 50-70-е годы. В Златоусте есть медицинские здания аж 28-го года и, конечно, потребность в строительстве новых уже просто перезрела. Там есть остов больницы, брошенный в 90-е годы, то есть еще тогда понимали, что необходима новая больница, но не смогли завершить работы, - прокомментировала КП-Челябинск первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Больницы будут рассчитаны на 650 коек. Еще одно новое здание появится в Нязепетровске, уже в этом году там построят хирургический корпус.

Большие планы по ремонту. Только за этот год власти планируют отремонтировать 117 объектов в 26 медицинских организациях. В одних это будет косметический ремонт, в других – капитальный.

Задача развития первичного звена оказания медицинской помощи была поставлена губернатором Алексеем Текслером. В послании к депутатам Заксобрания он подчеркнул, что помимо ремонтов в поликлиниках и больницах будет закуплено современное оборудование и автотранспорт для оказания скорой и неотложной медицинской помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru