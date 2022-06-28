В Челябинской области 9 полей завалили отходами с мясокомбината

Земли загрязнили свиным навозом Фото: Виктория МИНАЕВА

В Троицком районе Челябинской области на поля незаконно выбрасывали отходы с мясоперерабатывающего предприятия. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», загрязнены оказались 9 участков общей площадью 439 гектаров. На 4 из них сливали жидкий свиной навоз, еще на пять сваливали опилки, которые прежде служили подстилкой для свиней.

Специалисты Россельхознадзора заметили, что с почвой что-то неладно даже до проведения экспертиз. Над полями стояла узнаваемая вонь.

Лабораторное исследование показало, что пробы земли заражены паразитами и бактериями. В них нашли личинки гельминтов, колиформные бактерии и фекальные энтерококки. Вдобавок на трех земельных участках зафиксировали тройное превышение предельно допустимой концентрации кадмия.

Эксперты Россельхознадзора заявили о порче земель в прокуратуру. Кроме того, 48 собственникам пострадавших участков выслали предостережения: они несут ответственность за сохранность почвы наравне с предприятием, сваливавшим на поля отходы.

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