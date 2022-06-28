Магнитогорский «Металлург» едет в Беларусь: где Магнитка будет готовиться к новому сезону КХЛ

«Металлург» начнет подготовку с сезоне 2022-2023 с 18 июля. Фото ХК «Металлург»

Команда выходит из отпуска 18 июля, до 23-го будет тренироваться в Магнитогорске, а после этого отправится на сбор (с 24 июля по 4 августа) в столицу Беларуси. В прошлом году «Металлург» также проводил один из этапов подготовки в Минске.

В пресс-службе Магнитке сообщили, что клуб проведет несколько контрольных матчей, а также сыграет в трех предсезонных турнирах.

В августе команда выступит на трех турнирах: с 9 по 12 августа — в Магнитогорске на Мемориале Ивана Ромазана, с 16 по 20-го «Металлург» сыграет в Нур-Султане на Кубке президента Казахстана, с 24 по 27 августа — в столице Южного Урала на Кубке губернатора Челябинской области.

Магнитка стартует в чемпионате КХЛ 2022/2023 1-го сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия «Металлург», завоевавший в прошлом сезоне серебряные медали сыграет против чемпионов - ЦСКА.

«Трактор» выйдет из отпуска 13 июля и начнет подготовку в Челябинске. Клуб примет участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске (9-12 августа) и Кубке губернатора Челябинской области (24-27 августа).

Участниками Кубка губернатора Челябинской области, помимо «Трактора», станут «Автомобилист», «Металлург» и «Барыс». Во время учебно-тренировочных сборов в Челябинске также запланированы товарищеские игры, — сообщает пресс-служба клуба.

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