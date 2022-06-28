Не выходил на связь с родственниками: челябинские спасатели вскрыли квартиру и нашли мертвого мужчину

Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

В одной из жилых многоэтажек Челябинска спасатели обнаружили мертвым мужчину. Он более суток пролежал в запертой квартире. Об этом рассказали в городской администрации.

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от родственников 56-летнего мужчины. Они сообщили, что тот резко перестал отвечать на звонки и не реагировал на стук в дверь.

К жилищу мужчины прибыли спасатели и полицейские. Доступ в квартиру осложнялся тем, что входная дверь была заперта изнутри на щеколду. В итоге для открытия пришлось задействовать специальный инструмент.

Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

Родственники, войдя в квартиру, обнаружили мужчину мертвым. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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