В челябинском зоопарке с 1 июля подорожают билеты для взрослых и детей

Больше всего подорожали билеты для взрослых. Фото: chelzoo.ru

В челябинском зоопарке подорожает стоимость билетов как для взрослых, так и для детей. Изменения вступают в силу с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Билет для детей от 12 лет и взрослых будет стоить 300 рублей. Это на 100 рублей дороже, чем раньше. Стоимость билета для детей от 5 до 11 лет увеличилась на 50 рублей и составит 150 рублей. Студентам-очникам за поход в зоопарк придется заплатить 200 рублей. Для них цена увеличилась на 50 рублей. Изменения коснулись также пенсионеров. Им предстоит платить за билет на 50 рублей больше – 200 рублей. Однако для детей до 4 лет все еще будет действовать бесплатный вход в зоопарк.

Цены на посещение контактного зоопарка тоже поменялись и подорожали на 30 рублей. Теперь за вход придется платить 80 рублей.

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