В центре Челябинска на день отказались от светофоров

Челябинцам придется самостоятельно разбираться с очередностью проезда по улице Труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских автомобилистов и пешеходов 29 июня могут возникнуть трудности. На улице Труда отключили сразу три светофора.

Автоматически регулировать движение перестали с 8:00 возле остановок общественного транспорта «Зоопарк» и «МФЦ», а также на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с плановым ремонтом на электросетях. Светофоры должны возобновить работу к 18:00.

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