Минус 100: в Челябинске снова начнут сносить деревья, вот на каких улицах полетят щепки

Сухостой обещают заменить молодыми деревьями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске станет меньше деревьев. Сносить насаждения начнут уже в ближайшие дни. Всего до конца недели планируют избавиться от 100 деревьев.

Как объяснили в городском комитете дорожного хозяйства, все «приговоренные» к сносу растения и так уже погибли, вдобавок представляли опасность: по результатам осмотра их признали сухостойными и аварийными.

Количество деревьев обещают постепенно восстановить, при этом улицы должны стать более зелеными.

— В местах, где производится снос сухостоя, в течение летнего сезона предусмотрена высадка новых зеленых насаждений, — рассказали в КДХ.

Сотрудники МБУ «Геоцентр» с пилами на этой неделе придут на улицы Гагарина, Новороссийскую, Энергетиков, Гранитную, Трубников, Дзержинского, Братьев Кашириных, Ворошилова, Каслинскую, Косарева, Партизанскую, Российскую, Турбинную Плеханова, Цвиллинга, Разина, Доватора, Свободы. Сносом сухостойных деревьев займутся также на проспекте Победы.

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