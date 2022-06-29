Водитель выскочил из горящей машины: в Челябинской области вспыхнул грузовик

Фото: 8 ПСО ГУ МЧС по Челябиснкой области

В окрестностях Верхнего Уфалея на дороге загорелся грузовик. Пламя охватило MAN в полутора километрах от поселка Боровой.

Водитель сумел остановиться на обочине и выскочить из дымящейся машины. Он пытался погасить пожар с помощью огнетушителя, но безрезультатно. 56-летний мужчина не пострадал, но его автомобиль оказался сильно поврежден огнем.

На место происшествия срочно вызвали пожарных и полицию, пламя удалось потушить. Как рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, причину возгорания пока не выяснили.

Не исключено, что старая машина вспыхнула из-за неисправности: грузовик проездил по дорогам 27 лет.

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