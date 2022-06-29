В Магнитогорске бабушка разобрала скамейку, чтобы там не сидели дети, которые ее бесят

Теперь от скамейки осталась лишь металлическая рама Фото: Черное&Белое Магнитогорск

В Магнитогорске Челябинской области случился конфликт поколений, после которого пострадала... скамейка. Во дворе дома № 91 по улице Суворова каждый день гуляет детвора — ребятишки играют, общаются и смеются. Но оказалось, что не всем жильцам это нравится.

По словам соседей, в доме живет некая пенсионерка, которую раздражают детские голоса. Прогнать ребятишек в свой двор не получится — они ведь и так уже в нем, поэтому бабушка решила обломать им веселье необычным способом. Она наняла каких-то людей, которые в пять утра пришли во двор и разобрали скамейку.

— Недавно нам привезли эту скамейку из парка «Трех поколений», она была сгоревшая и от нее плохо пахло, зато хотя бы была полностью целая. Но не прошло и двух месяцев, как эту скамейку разобрали, — пишут жильцы в соцсетях.

Теперь от скамейки осталась лишь металлическая рама. Соседи отмечают, что старушка даже не пыталась разговаривать с детьми, а сразу приняла радикальные меры. 1:0 в пользу бабули.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru