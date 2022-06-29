Алексей Текслер пообещал фермерам Челябинской области 313 млн рублей на покупку тракторов

предпринимателям пообещали субсидии на покупку новой техники Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области в 2022 году помогут сельхозпредпринимателям обновить технику. На покупку тракторов и комбайнов из региональной казны выделят 313 млн рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, в Челябинской области стараются поддерживать льготные программы для аграриев. Уже сейчас четверть сельхозмашин приобретают в лизинг, а еще треть покупают по льготным кредитам с использованием средств господдержки.

— По федеральной поддержке в этом году в кратчайшие сроки были доведены все лимиты, что позволило своевременно организовать выплату субсидий. Финансирование на 1 июля составит 1,2 млрд рублей. Из федерального бюджета освоено 435,6 млн рублей, — рассказал губернатор.

В Челябинской области реализуют также программу комплексного развития сельских территорий. В этом году ее выполнение обойдется в 170 млн рублей, а в следующем, по предварительным подсчетам, будет стоить 197 млн рублей. Чтобы продолжить программу, Алексей Текслер попросил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева помочь Челябинской области получить финансирование из федеральной казны.

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