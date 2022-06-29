Еще больше макарон! Алексей Текслер назвал продукты, производство которых увеличат в Челябинской области

В Челябинской области увеличат выпуск макарон и молочных продуктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область заняла первое место на Урале по площади пашни. В целом, по предварительным данным, посевная площадь увеличилась на 80 тыс. га. Такие цифры озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву в рамках отчета об итогах посевной кампании.

Всего область планирует собрать почти 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Также глава региона напомнил, что Челябинская область входит в первую десятку российских регионов по производству мяса птицы, яиц, мяса свиней. Этому предшествовало увеличение поголовья на птицефабриках и свинокомплексах.

В результате по итогам первого полугодия производство мяса птицы выросло на 3 %, яиц – на 8 %, свинины - на 5 %. Что касается молочного животноводства, то здесь благодаря выделенным деньгам на модернизацию и строительство, к концу 2024 года регион сможет выдавать дополнительно 25-30 тысяч тонн продукции в год.

Отдельный вопрос на встрече с министром сельского хозяйства России касался перерабатывающей промышленности. По словам Алексея Текслера, несмотря на сложности «пандемийного» периода и санкции, предприятия региона продолжают развиваться с помощью государственных и частных инвестиций. Регион занимает первое место в стране по производству макаронных изделий, второе – по производству муки, третье – по производству круп.

Ежегодно вводятся в строй новые линии и заводы по переработке, например, производственно-логистический комплекс «Ресурс» и логистический комплекс компании «Макфа».

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