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Здоровье29 июня 2022 6:16

В Челябинске снова возросла заболеваемость коронавирусом

За день Covid-19 диагностировали у 93 человек
Елена КОЛЧИНА
На больничном остаются 1,5 тыс. жителей Челябинской области

На больничном остаются 1,5 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за день зарегистрировали 93 новых случая коронавируса, в том числе заболели пятеро школьников. После небольшого снижения (накануне выявили 89 новых заболевших) заболеваемость вновь возросла.

По данным регионального министерства здравоохранения к 29 июня, от Covid-19 лечатся 1 583 жителя Челябинской области. Три пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 334 557 южноуральцев.

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