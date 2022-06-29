В Челябинске снова возросла заболеваемость коронавирусом

На больничном остаются 1,5 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за день зарегистрировали 93 новых случая коронавируса, в том числе заболели пятеро школьников. После небольшого снижения (накануне выявили 89 новых заболевших) заболеваемость вновь возросла.

По данным регионального министерства здравоохранения к 29 июня, от Covid-19 лечатся 1 583 жителя Челябинской области. Три пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 334 557 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru