В Челябинске снова возросла заболеваемость коронавирусом

На больничном остаются 1,5 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за день зарегистрировали 93 новых случая коронавируса, в том числе заболели пятеро школьников. После небольшого снижения (накануне выявили 89 новых заболевших) заболеваемость вновь возросла.
По данным регионального министерства здравоохранения к 29 июня, от Covid-19 лечатся 1 583 жителя Челябинской области. Три пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 334 557 южноуральцев.
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