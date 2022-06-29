Каратисты перестанут отбивать пятые точки на ухабах: в Челябинске проложили ровные дороги специально для борцов

Ремонт уже идет. Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске летом 2022 года решили отремонтировать пять дорог к спортивным центрам. Повезло тем, кто занимается единоборствами и греблей, а также шахматистам. Спортсмены теперь смогут доезжать до мест тренировок, не трясясь на ухабах.

Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, уже почти закончился ремонт на улице Лыжных Батальонов, которая ведет к СДЮСШОР №11. Там учатся гребле на каноэ и байдарках. На участке между кольцевой развязкой и границей города осталось только нанести дорожную разметку.

На улице Гагарина, по которой ученики добираются к спортшколе №9 по шахматам и шашкам, а также центру карате, сейчас обустраивают тротуары.

Асфальт меняют на участке улице Ловина между улицами Марченко и Героев Танкограда, а также на улице Грибоедова между перекрестками с улицами Ловина и Первой Пятилетки. В этом районе находится клуб единоборств «Спарта».

Ремонт только начался у дворца спорта «Надежда», на улице Марченко. Там пока что снимают старый слой асфальта.

На всех участках ремонт профинансировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», и должны закончить до осени.

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