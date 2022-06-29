Выходит во всероссийский прокат: Алексей Текслер представил фильм «Аркаим» в Москве

На премьеру пришла прославленная конькобежка Лидия Скобликова. Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Фильм «Аркаим. Колесница времени», снятый в Челябинской области, показали накануне в столичном кинотеатре «Иллюзион». Перед началом показа к зрителям обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что премьера в Москве имеет огромное значение для региона, а также поблагодарил Министерство культуры России и министра Ольгу Любимову за поддержку проекта. Кроме того, глава Алексей Текслер сказал, что на Южном Урале активно работают над развитием туристической инфраструктуры в Аркаиме, а также привлекают инвесторов.

— Хорошая новость. Фильм «Аркаим» выходит во всероссийский прокат. Спасибо за поддержку Министерству культуры России! — рассказал Алексей Текслер в своем Telegram-канале. — Продолжаем продвигать нашу область на уровне страны. Хочу, чтобы как можно больше людей знало о наших исторических местах, о нашем общем прошлом.

В кинотеатре была собрана и сама колесница. Среди зрителей были уроженцы Челябинской области, которые не теряют связь с родным регионом. Например, легендарная «уральская молния», шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.

Напомним, в основу фильма лег научный эксперимент группы «Археос» по созданию боевой колесницы — для бронзового века это был настоящий технический прорыв. Перед учеными стояла задача не просто собрать ее в тех же размерах, но и реконструировать упряжь. А потом историки взялись за испытание на себе — пробовали проехать на боевой колеснице по полям, чтобы понять насколько умелыми были войны. Также в фильме наглядно показан сам город и его жители.

О том, как проходили съемки, в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказали главный редактор канала «Моя планета» Николай Табашников и актер Сергей Пускепалис.

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