И так сойдет? Водитель, лишенный прав за ДТП с пострадавшими, возил пассажиров из Розы в Челябинск

Автобус следовал до станции «Южные ворота» (Синегорье) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На маршруте №187 «Роза-Челябинск» поймали водителя-бесправника. Оказалось, что его лишили прав за аварию с пострадавшим.

— Предъявить водительское удостоверение он отказался, пояснив, что забыл его дома. В ходе проверки полицейские выяснили, что водитель лишен права управления транспортными средствами за совершение ДТП, в результате которого потерпевшему был причинен легкий вред здоровью, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Мужчине запретили садиться за руль, сам автобус передали собственнику. На водителя составили протокол за управление транспортным средством без прав (ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ), теперь ему грозит до 15 суток административного ареста.

Ответить придется и должностному лицу компании-перевозчика, который выпустил на линию такого водителя.

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