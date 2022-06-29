ЦКС ликвидировал несколько свалок в Кизильском районе

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса ликвидировал шесть несанкционированных свалок в Кизильском районе. Мусор вывезен с пустыря одной из окраин районного центра – села Кизильское. К работе по расчистке территории была привлечена техника и персонал компаний-подрядчиков: залежи скопившихся отходов собирали два мусоровоза с грейферным захватом. Такие машины позволяют собирать мусор, разбросанный на земле. Большегрузная техника работала в течение недели, водители делали несколько рейсов в день, чтобы вывезти собранные отходы на Магнитогорскую городскую левобережную свалку. В общей сложности с муниципального земельного участка было собрано и направлено на сортировку и захоронение более 94 тонн отходов. Работы проводились по заказу местной администрации.

Центр коммунального сервиса призывает жителей Кизильского района с уважением относиться к труду работников коммунальной сферы и поддерживать чистоту на освобожденной от мусора территории. Тем более, что средства, которые потрачены администрацией Кизильского района на ликвидацию свалки, можно было бы направить на благоустройство поселков или развитие социальной сферы.

ЦКС напоминает, что твердые коммунальные отходы (ТКО) необходимо размещать на контейнерных площадках, которыми в последние годы активно оборудуют сельские территории. Этот мусор вывозится за счет средств, включенных в тариф регионального оператора. Для других видов мусора: строительных отходов, спилов деревьев, старого шифера, навоза, покрышек и пр. должны заключаться отдельные договоры с организациями, которые имеют соответствующую лицензию. Если же поступать иначе, а именно сбрасывать отходы на пустыре и в лесу, то проблему с загрязнением окружающей среды вряд ли удастся решить.

Фото: ЦКС

Добавим также, что за сброс отходов в неположенном месте закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусматривает солидные штрафы:

- на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В Челябинской области уже есть положительные примеры привлечения к административной ответственности нарушителей за сброс мусора, не относящегося к ТКО, в неустановленных местах. Так, в Южноуральске видео, запечатлевшее факт нелегального складирования на контейнерной площадке автомобильных покрышек, стало основанием для наложения штрафа на местного жителя. Мужчине, личность которого установили по госномеру автомобиля, выписали штраф на сумму пять тысяч рублей.

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