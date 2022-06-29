Хотела изуродовать и ослепить: челябинка «заказала» соперницу, к которой ушел ее муж

Соперница не только спаслась, но и отсудила компенсацию морального вреда Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске вынесли приговор 49-летней женщине, которая хотела искалечить соперницу. Для исполнения плана мести она заплатила знакомому и запаслась кислотой. Калининский районный суд признал женщину виновной в подготовке к причинению тяжкого вреда здоровью, которое должно было быть совершено по найму.

Горожанка возненавидела сожительницу своего бывшего мужа. Она решила ослепить или навсегда изуродовать новую возлюбленную мужчины, плеснув ей в лицо так называемой царской водкой – смесью концентрированных азотной и соляной кислот.

Сама идти «на дело» женщина не собиралась. Она убедила напасть на соперницу своего знакомого за вознаграждение в 130 тыс. рублей. Челябинка долго следила за предполагаемой жертвой, так что снабдила исполнителя подробнейшими сведениями чтобы он не ошибся. Она рассказала, как выглядит женщина, где та живет, каким транспортом пользуется и во сколько выходит из дома.

— Преступный умысел жительница Челябинска не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Исполнитель отказался от совершения преступления и сообщил в правоохранительные органы.

Мужчина сотрудничал с полицейскими и дал показания против заказчицы.

В итоге женщину приговорили к 4 годам заключения еще одному году ограничения свободы. Когда вынесли приговор, женщина уже находилась за решеткой. Ранее ее осудили за мошенничество. С учетом предыдущей судимости, окончательное наказание составило 7 лет в колонии общего режима.

Суд также обязал челябинку заплатить 200 тыс. рублей ненавистной сопернице в качестве компенсации морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru