Жителям Челябинска теперь необходимо передавать показания по воде в разные ресурсоснабжающие организации

Теперь показания за воду нужно передавать в два личных кабинета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля показания по горячему водоснабжению и акты по приборам учета ГВС необходимо передавать в «Уралэнергосбыт», по холодной воде - в МУП «ПОВВ». Если показания не будут переданы напрямую в «Уралэнергосбыт», ресурсоснабжающая компания не увидит их и не сможет отразить в расчете. При отсутствии показаний, в соответствии с законодательством, расчет для горожан по горячему водоснабжению первые три месяца будет производиться по среднему, а далее по нормативу.

«Ранее многие челябинцы передавали показания по холодной и горячей воде в одном месте - в личном кабинете МУП «ПОВВ», однако с 1 июля данные о показаниях по ГВС переданные потребителями в МУП «ПОВВ», больше не поступают в «Уралэнергосбыт». Горожанам придется передавать их ежемесячно в два разных личных кабинета. То же самое по актам на установку/опломбировку прибора учета, информация по которым теперь не будет передаваться между компаниями. Несмотря на все предпринятые со стороны «Уралэнергосбыт» усилия устранить это неудобство для горожан и заключить соглашение об информационном обмене с МУП «ПОВВ», сделать этого не удалось. Оператор холодного водоснабжения отказал в информационном обмене», - прокомментировали в пресс-службе компании.

В «Уралэнергосбыт» напоминают клиентам, что передавать показания по горячей воде нужно ежемесячно по 25 число, сделать это можно следующими способами:

1. В личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт» (lk.esk-ural.ru) на вкладке «Показания» до 25 числа.

2. В личном кабинете (и мобильном приложении) Сбербанка, в разделе «РЦ Уралэнергосбыт» (ООО НКР) на вкладке «Передача показаний счётчиков» до 23 числа, указав лицевой счёт ООО «Уралэнергосбыт».

3. По телефону 8 (351) 214-71-14, следуя указаниям автоинформатора, до 25 числа.

4. При оплате через агентов по приему платежей до 23 числа.

5. При очном посещении центра обслуживания до 25 числа.

Передавать акты по приборам учета также можно дистанционными способами без посещения офисов:

1. В интернет-приемной на сайте uralsbyt.ru.

2. В мессенджерах компании (Вайбер, Телеграм, Вконтакте), подробнее на сайте uralsbyt.ru.