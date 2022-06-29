Запретные запчасти: контрабандисты пытались увезти военную технику из Челябинской области в Европу

Детали, которые пытались незаконно отправить за рубеж. Фото: УФСБ по челябинской области
В Челябинской области вынесли приговор сообщникам, которые пытались незаконно отправить из региона в Восточную Европу запчасти для оружия и военной техники.
Трое мужчин были участниками банды, которую создал житель Калининграда, чтобы незаконно торговать вооружением. Преступников совместно ловили сотрудники ФСБ из Челябинской, Калининградской, Владимирской и Ленинградской областей. Несмотря на это, главарю удалось ускользнуть. Сейчас он находится в международном розыске.
Суд признал попавшихся силовикам участников преступного сообщества виновными в покушении на контрабанду военной техники. Как рассказали в региональном управлении ФСБ, троих подельников отправили в колонию строгого режима. Мужчинам придется провести за решеткой от 5 до 8 лет.
Один из контрабандистов был отставным офицером. Суд лишил его звания полковника.
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