Запретные запчасти: контрабандисты пытались увезти военную технику из Челябинской области в Европу

Детали, которые пытались незаконно отправить за рубеж. Фото: УФСБ по челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор сообщникам, которые пытались незаконно отправить из региона в Восточную Европу запчасти для оружия и военной техники.

Трое мужчин были участниками банды, которую создал житель Калининграда, чтобы незаконно торговать вооружением. Преступников совместно ловили сотрудники ФСБ из Челябинской, Калининградской, Владимирской и Ленинградской областей. Несмотря на это, главарю удалось ускользнуть. Сейчас он находится в международном розыске.

Суд признал попавшихся силовикам участников преступного сообщества виновными в покушении на контрабанду военной техники. Как рассказали в региональном управлении ФСБ, троих подельников отправили в колонию строгого режима. Мужчинам придется провести за решеткой от 5 до 8 лет.

Один из контрабандистов был отставным офицером. Суд лишил его звания полковника.

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