В Яблочко! В Челябинске впервые пройдет чемпионат России по дартсу

Чемпионат России по дартсу в Челябинске соберет участников из 50 регионов страны. Фото: www.74darts.tilda.ws

Столица Южного Урала впервые примет чемпионат России по дартсу в дисциплине «американский крикет». А недавно открывшийся спорткомплекс «Динамо» также в первый раз станет местом проведения турнира уровня чемпионата страны.

В оргкомитете соревнований сообщили, что заявки на участие подали почти 250 человек из 50 регионов страны. Турнир пройдет в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин в дисциплине дартса «американский крикет». В этом виде программы участникам, чтобы заработать очки, нужно попадать только в определенные секторы мишени.

На турнире будут разыграны отдельные призы в отдельных зачетах — «Кубок Динамо», «Кубок Танкограда», а также Всероссийские соревнования «Кубок Синегорья 2022».

В регламенте турнира сказано, что запрещено употребление пищи в игровой зоне и в местах работы судейской коллегии. Также запрещается использование наушников во время игры и ношение головных уборов. За нарушение — дисквалификация.

Торжественное открытие чемпионата России по дартсу пройдет в СК «Динамо» (Челябинск, ул. Коммуны, 98а) 2-го июля в 13.00. Награждение и закрытие турнира – 3-го июля в 17.00

в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в нынешнем году Федерация дартса выбрала Челябинск.

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