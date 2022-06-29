48 крутых фото за час: в центре Челябинска появился максимально короткий и насыщенный маршрут для экскурсий

Челябинцам которые не знают где погулять в выходные предложили сходить на бесплатную экскурсию по центру города Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске разработали особенный маршрут для пеших экскурсий. Он проходит по историческому центру города и занимает около часа. Помощь гида не требуется: весь кольцевой маршрут нанесен на карту сервиса 2ГИС.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» план экскурсии назвали «Несуровый маршрут».

— Это еще один шаг к тому, чтобы уйти от промышленного образа Челябинска, показать его потенциал как культурно-исторического центра, – рассказала замдиректора по развитию туризма регионального Агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова.

Прошагав по карте пять километров, челябинцы и гости города смогут сделать снимки на память у целых 48 достопримечательностей — арт-объектов, старинных купеческих особняков и музеев.

Оценить исторические постройки и памятники смогут маломобильные граждане: между включенными в экскурсию объектами нет подземных переходов и лестниц.

В будущем «Несуровый маршрут» собираются увеличить до 10 километров. А чтобы найти его можно было не только по электронной карте, на улицах установят указатели и новые арт-объекты.

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