В Челябинском драмтеатре заменят сцену за 167 млн рублей

В Челябинском драмтеатре обновят главный зал. В рамках субсидии на реновацию государственных учреждений отрасли культуры здесь заменят покрытие, механическое оборудование главной сцены и оркестровой ямы.

Работы должны закончить до декабря 2023 года. Объявлен аукцион на 167,9 млн рублей, итоги которого подведут 6 июля. Кстати, средства выделены из областного бюджета. Как говорится в конкурсной документации, театр при этом работать будет. В этом году в театре имени Наума Орлова начнется капитальный ремонт. Его не было ни разу за 35 лет.

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