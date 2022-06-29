Как тебе такое, Илон Маск? Челябинские подрядчики применили хитрый метод для строительства дороги в Джабык

Так выглядела дорога в Джабык до ремонта Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области подрядчики применили хитрый способ строительства новой дороги в поселок Джабык. Об этом КП-Челябинск рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

— 10 км дороги сделали изначально от Парижа в сторону Джабыка, а теперь мы развернулись и пошли с Джабыка. Это сделано для того, чтобы подрядчик по своей дороге проезжал машинами, проверил ее и обкатал. Потому что дорога в прошлом году делалась местами в неблагоприятную погоду, — объяснил Алексей Нечаев.

Доделать дорогу планируют к середине июля. Нечаев добавил, что с ее строительством были большие трудности: никто из подрядчиков не хотел браться. Поручение на ремонт дороги пришло в конце прошлого года, и нужно было срочно ее делать. Поэтому многие компании не хотели рисковать, ведь работать порой приходилось под снегопадом. В результате асфальт начали укладывать, но весной появились дефекты. Дорога просела, появились трещины — все это обещают исправить.

Напомним, поручение построить дорогу Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык дал президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 465 млн рублей. Капитальный ремонт необходимо выполнить на 20-километровом участке. 26 октября прошлого года определился подрядчик — ООО «УралДорСтрой», компания была единственным участником торгов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru