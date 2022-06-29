Губернатор Алексей Текслер заявил, что на приобретение техники для аграриев направят 313 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Челябинская область активизировала финансовую поддержку и техническое перевооружение фермерских хозяйств. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. По его словам, на приобретение техники из регионального бюджета в этом году направят 313 млн рублей.

Область активно участвует во всех льготных программах. Четвертая часть тракторов и комбайнов приобретается в лизинг, третья часть – по льготным кредитам. Что касается субсидий, то финансирование на 1 июля составило 1 млрд 200 млн рублей. Отметил успехи региона Алексей Текслер и в части налоговых послаблений для аграриев. Так, областные власти обнулили единый сельхозналог на ближайшие три года для предприятий, которые будут сохранять рабочие места.

Приоритетной для Челябинской области остается программа комплексного развития сельских территорий. В прошлом году Южный Урал стал седьмым регионом по эффективности ее выполнения. На следующий год предварительный отбор по Челябинской области прошли 7 проектов, общая сумма финансирования которых составляет почти 200 млн рублей.

Также в ходе рабочей встречи Алексей Текслер предложил министру сельского хозяйства России финансово поддержать проект строительства в Челябинской области племенного репродуктора первого порядка. Новое предприятие позволит решить вопрос замещения импортной генетики на отечественную, обеспечить птицефабрики региона племенной продукцией и создать базисное предприятие на Урале.

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