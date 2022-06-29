После поручения губернатора в Копейске ускорили темпы строительства детсада

Фото: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Копейск был недоволен темпами строительства нового детского сада. Он дал две недели на исправление ситуации. Теперь к работе приступил новый подрядчик и работа на объекте закипела.

Увеличено количество рабочих, ускорены темпы строительства. Компания обязуется завершить работы в срок - до 15 октября.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних несущих стен второго этажа. Параллельно строится третий этаж.

Строящийся детский сад в Копейске на улице Кирова, 33 А, рассчитан на 200 мест. Учреждение возводится по госпрограмме «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Объект должен быть сдан к ноябрю текущего года.

Напомним, что в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области Алексей Текслер обозначил задачу – повышения доступности современного дошкольного и общего образования. И работа уже ведется. Так, с 2019 по 2021 год в регионе построено и реконструировано 38 детских садов.

В общей сумме создано 7143 новых места в системе дошкольного образования. А в прошлом году удалось полностью ликвидировать активную очередь в детские сады для малышей от полутора лет.

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