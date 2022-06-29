По инициативе губернатора Алексея Текслера разработали программу по наращиванию выпуска импортозамещающей продукции

Фото: АО "Соединитель"

Нацпроект «Производительность труда» в Челябинской области охватил уже 93 предприятия. Одна из его задач - повышение эффективности технологических процессов с помощью бережливого производства.

На Южном Урале реализацией мероприятий национального проекта занимается Региональный центр компетенций, созданный на базе областного Фонда развития промышленности. Опыт компаний был представлен на конференции «Господдержка производителей: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ-2022» в Миассе.

Во время мероприятия представители экономического блока правительства Челябинской области напомнили участникам, что в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера действует разработанная областными министерством промышленности, Фондом развития промышленности и общественной организацией «Опора России» специальная программа – аналог нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий.

По словам руководителя РЦК Челябинской области Евгения Антонова, без серьезных финансовых затрат производители начинают выпускать больше продукции лучшего качества, в разы увеличивая свою прибыль и повышая зарплаты сотрудников. Большинство участников нацпроекта подчеркивает, что именно оптимизация производственного потока и те знания и умения, которые приобретают сотрудники, позволяют быстро встроиться в новые реалии рынков и перекинуть ресурсы на импортозамещающие потоки.

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