Трагедия произошла в поселке Прудный Кизильского района. Фото: google.ru/maps
В Челябинской области нашли мертвым 14-летнего школьника. Предварительной версией случившегося считается суицид. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 28 июня в поселке Прудный Кизильского района. Тело ребенка обнаружили родственники во дворе частного дома.
Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства».
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