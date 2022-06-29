Трагедия произошла в поселке Прудный Кизильского района. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области нашли мертвым 14-летнего школьника. Предварительной версией случившегося считается суицид. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 июня в поселке Прудный Кизильского района. Тело ребенка обнаружили родственники во дворе частного дома.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства».

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