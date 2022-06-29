Новый магазин одежды в челябинском ТК проработал 6 часов и попал под проверку УФАС

Звуковая реклама на зданиях теперь под запретом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинское УФАС признало незаконной уличную звуковую рекламу распродажи верхней одежды. Она распространялась через громкоговоритель рядом с торговым комплексом «Максимум» на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

— Магазин был открыт непродолжительное время. Как сообщают жители Челябинска, подобная реклама распространялась и в других районах города, где аналогичный магазин также находился на одном месте от нескольких часов до нескольких суток, — сообщили в челябинском УФАС.

Конкретно в ТК «Максимум» владелец магазина арендовал помещения на несколько часов и продавал одежду только один день - с 12:00 до 18:00. Антимонопольное ведомство выдало ему предписание прекратить распространять звуковую рекламу. Если предприниматель снова попадется на нарушении, то ему уже придется платить штраф.

Напомним, с августа 2021 года запрещено распространение рекламы через звукотехническое оборудование на внешних стенах, крышах, строениях и сооружений.

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