В Челябинске под суд пойдет курьер телефонных мошенников за обман на 6 млн рублей

21-летний парень обвиняется в крупном мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет 21-летний парень, который обвиняется в крупном мошенничестве. Считается, что он помогал телефонным аферистам забирать деньги у доверчивых пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По версии следствия, парень был курьером у телефонных мошенников, которые звонили пожилым людям и рассказывали о том, что их родственник попал в ДТП. Они требовали от потерпевших передать деньги через курьера, чтобы их близкие избежали уголовного преследования. Таким образом злоумышленникам удалось собрать 6 млн рублей.

— Так, в апреле 2022 года обвиняемый с улицы Свободы забрал 1,5 млн рублей у пенсионерки, которой позвонили от имени попавшей в аварию дочери, — сообщили в региональной прокуратуре.

Всего следствие выявило 17 преступных эпизодов с участием обвиняемого.

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