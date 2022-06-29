Экс-руководителя челябинского аппарата уполномоченных признали виновной в махинациях с премиями

Татьяна Осипова. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему руководителю регионального аппарата омбудсменов Татьяне Осиповой. Она была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафована на 60 тысяч рублей.
Как установил суд, обвиняемая в период с января по декабрь 2021 года получила от четырех подчиненных часть их премий в размере 97 тысяч рублей. Этими деньгами она распорядилась по собственному усмотрению. В ходе следствия Осипова свою вину в инкриминируемом преступлении признала.
Напомним, 22 февраля с проверкой в офисы омбудсменов пришли силовики. Они провели обыски и выемку документов. Спустя почти месяц руководитель аппарата уполномоченных Татьяна Осипова подала в отставку по собственному желанию. Она проработала в должности шесть лет.
Сейчас обязанности руководителя аппарата омбудсменов исполняет Елена Бабич. Она вступила в должность 22 марта.
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