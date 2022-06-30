Автобусы с 1 июля уменьшатся, а цена билетов – нет: маршрут «Челябинск-Копейск» рискует остаться без перевозчика

Придется потолкаться! С 1 июля в Копейск можно будет уехать только на маленьком автобусе Фото: Андрей АБРАМОВ

Пассажирам автобуса №123 «Челябинск-Копейск» придется потесниться. С 1 июля на маршруте перестанут работать большие автобусы. Останутся только маломестные. Вдобавок перевозчик, если пожелает, сможет изменить стоимость билетов.

С начала года между Челябинском и Копейском пассажиров перевозили 20 автобусов малого класса и два большого класса. Все – машины ООО «Второй автобусный парк». Но 30 июня контракт с этим перевозчиком истекает. Нового подрядчика для обслуживания маршрута чиновники найти не смогли. Аукционы по его поиску устраивали дважды, но ни одна фирма не пожелала в них участвовать.

Пришлось оставить на маршруте «Второй автобусный парк». Перевозчик будет работать до 10 сентября. Только теперь он сможет сам определять стоимость билетов и снимет с маршрута самые вместительные автобусы.

Осенью транспортники надеются все же подыскать новую компанию для работы на маршруте. Требования к перевозчику изменили. Теперь от него потребуется использовать только автобусы большого класса.

— Прорабатывается возможность заключения длительного контракта на 3 года, для поэтапного обновления подвижного состава, — рассказали «Организатор перевозок Челябинской области».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru