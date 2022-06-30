Жертва раскопок: в Челябинске мужчина разбился, упав в глубокую яму с трубами

Фото: управление безопасности Челябинска
В Челябинске 35-летний мужчина пострадал, упав в глубокую яму. Это случилось вечером 29 июня на улице 3-го Интернационала.
Рабочие прокладывали трубы. Один из них сорвался и рухнул в котлован.
Фото: управление безопасности Челябинска
— Мужчина упал с высоты примерно трех-четырех метров, — рассказали в городской службе спасения.
У рабочего предварительно диагностировали ушибы и переломы. Спустившись в яму, спасатели и врачи оказали первую помощь пострадавшему и наложили шины. На носилках мужчину подняли из ямы и увезли в больницу.
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