Уходят вслед за «Макдональдс»? В Челябинске разбирают ресторан KFC

Рабочие убрали все буквы, которые были на здании

Жители Челябинска заметили, что в городе разбирают один из фастфуд-ресторанов KFC. Речь идет о филиале, который находится в микрорайоне «Ньютон» по улице Татищева. Рабочие сняли все буквы и логотипы, которые здесь были, а также разобрали огромный столб с вывеской.

Но в самом ресторане заявили, что нет поводов для беспокойства, и это обычная процедура.

— Отнюдь, мы никуда не собрались уходить, просто меняем вывески, — заверил кассир KFC. — Работа продолжается в нормальном режиме, и называться мы будем так же.

Полковник Сандерс прилег отдохнуть

Кстати, на огромный столб с вывеской в свое время жаловался челябинский урбанист Лев Владов. По его словам, он создал атмосферу какой-то трассы и «уничтожил любой намек на эстетику улицы». В итоге столб убрали, но Лев уехал из страны, теперь и похвалить некому...

Столба больше нет, но вдруг вернется...

Напомним, недавно из Челябинска ушла сеть ресторанов «Макдональдс». Теперь она называется «Вкусно и точка» — один из филиалов на Комсомольском проспекте открылся, и мы сходили туда. Рассказываем, действительно ли там вкусно, в нашем репортаже.

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