Не попали даже в ТОП-20: качество электронных госуслуг в Челябинской области оказалось не на высшем уровне

Качество электронных услуг в Челябинской области признали средним
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Челябинская область заняла 22 место среди российских регионов по качеству государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Рейтинг опубликовало федеральное Министерство экономического развития. Чтобы составить список, эксперты проверили 408 самых востребованных электронных услуг.
— Удобство взаимодействия с государством должно соответствовать уровню популярных банковских приложений и электронных торговых площадок, — объяснил замминистра экономразвития Алексей Херсонцев.
Оказалось, что в Челябинской области государственные и муниципальные онлайн-сервисы пока не дотягивают до идеала. Регион попал в «желтую зону» рейтинга, где электронные услуги работают на «четверку». Из 100 возможных баллов Челябинская область набрала только 50.
«Пятерки с плюсом» у Москвы, Московской и Тульской областей, набравших от 83 до 96 баллов. Хуже всего с электронными услугами в Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Чечне, у всех них не набралось и 12 баллов качества.
Напомним, особенно качество электронных сервисов возмутило молодую мать в Челябинской области. Ее здорового младенца из-за ошибки на портале госуслуг записали мертворожденным. Из-за этого у горожанки не получилось ни зарегистрировать своего малыша, ни оформить на него пособие.
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