В Челябинске хотят построить храм на месте автозаправки и сквера на Комсомольском проспекте

Согласно проекту, храм будет прямо за стелой с Лениным. Фото: google.ru/maps

В Челябинске предложили построить новый православный храм на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Сейчас на этом участке располагаются небольшой сквер, платная автостоянка и заправочная станция.

Как сообщает Chel.DK.ru, возвести новое культовое сооружение предложил приход челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Идею рассмотрят на публичных слушаниях в городском Доме архитектора 7 июля.

По проекту, храм на Комсомольском проспекте будет вмещать 250 прихожан. Рядом с ним планируют разместить иконную лавку со звонницей и двухэтажный дом для священнослужителей, в который встроят собственную газовую котельную. Площадь храма составит около 300 квадратных метров, а дома с котельной – около 800 квадратных метров.

Чтобы начать строительство, придется изменить статус земельных участков и потеснить АЗС с части арендуемой ей территории.

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