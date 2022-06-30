В Челябинской области 1,7 тыс. человек болеют коронавирусом

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в регионе близится к 335 тысячам Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день коронавирус диагностировали у 91 жителя Челябинской области, в том числе у 6 детей. С середины июня ежедневно выявляют по 89-94 новых заболевших.

По данным регионального минздрава к 29 июня, от Covid-19 продолжают лечиться 1 667 южноуральцев.

За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

Уже 334 648 случаев коронавируса зарегистрировали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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