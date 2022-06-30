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Общество30 июня 2022 7:45

Владимир Путин наградил одну из самых влиятельных женщин Челябинской области

Владимир Путин наградил медалью главу челябинского УФАС Анну Козлову
Елена КОЛЧИНА
Анна Козлова. Фото: правительство Челябинской области

Анна Козлова. Фото: правительство Челябинской области

Глава управления антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Указ о присвоении ей государственной награды подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что главе челябинского УФАС вручают госнаграду за вклад в обеспечение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Медаль Анна Козлова получила накануне своего юбилея: 2 августа чиновнице исполнится 60 лет. В антимонопольных ведомствах она работает с 1993 года, а пост руководителя УФАС занимает с 2006 года.

Анну Козлову неоднократно признавали одной из самых известных и влиятельных женщин Челябинской области. Она два года подряд возглавляла составляемый социологами рейтинг влиятельности, опережая Ирину Гехт и Наталью Котову.

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