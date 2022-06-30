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Общество30 июня 2022 7:42

Челябинские скоростные лодки одержали 19 побед на всероссийских соревнованиях

Судомоделисты Челябинской области поставили рекорд по количеству завоеванных медалей
Майя ЩУКИНА
Маленькие лодки летят быстрее гоночных автомобилей.

Маленькие лодки летят быстрее гоночных автомобилей.

В Брянске прошли сразу три соревнования по судомодельному спорту: Кубок, Чемпионат и Первенство России. Участие принимали взрослые и юниоры старше 10 лет. Челябинскую область представляла команда из 10 человек, под предводительством президента федерации судомодельного спорта региона Дмитрия Долгих.

Команда Челябинской области забрала 19 первых и призовых мест в разных номинациях, что стало настоящим рекордом Брянских соревнований – такого не удавалось еще никому. В составе нашей команды два юниора: Егор Рябинин и Егор Асютин привезли домой несколько медалей.

На Первенстве России Егор Рябинин занял 1 и 2 место. В этот спорт он пришел около 3 лет назад. До этого занимался авиамоделированием, после чего решил открыть для себя что-то новое.

Егор Асютин занимается всего один год и на всероссийский конкурс отправился впервые. Вернулся с двумя медалями за 1 место с Первенства России, и одной медалью за 3 место на Кубке России.

Судомодельный спорт требует инженерных навыков.

Судомодельный спорт требует инженерных навыков.

Самое важное в судомодельных соревнованиях – пуск лодки. Когда модель набирает скорость, необходимо плавно и ровно опустить ее на воду, чтобы не уткнулась носом или не «взлетела».

На соревнованиях не обошлось и без потерь: два судна нашей команды получили повреждения, а одно пошло ко дну, его вылавливали буквально по частям. Но на такие случаи у участников всегда с собой специальная эпоксидная смола и запасные детали, чтобы быстро привести модель в рабочее состояние.

Южноуральская команда 19 раз поднималась на пьедестал.

Южноуральская команда 19 раз поднималась на пьедестал.

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