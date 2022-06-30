Челябинские скоростные лодки одержали 19 побед на всероссийских соревнованиях

Маленькие лодки летят быстрее гоночных автомобилей.

В Брянске прошли сразу три соревнования по судомодельному спорту: Кубок, Чемпионат и Первенство России. Участие принимали взрослые и юниоры старше 10 лет. Челябинскую область представляла команда из 10 человек, под предводительством президента федерации судомодельного спорта региона Дмитрия Долгих.

Команда Челябинской области забрала 19 первых и призовых мест в разных номинациях, что стало настоящим рекордом Брянских соревнований – такого не удавалось еще никому. В составе нашей команды два юниора: Егор Рябинин и Егор Асютин привезли домой несколько медалей.

На Первенстве России Егор Рябинин занял 1 и 2 место. В этот спорт он пришел около 3 лет назад. До этого занимался авиамоделированием, после чего решил открыть для себя что-то новое.

Егор Асютин занимается всего один год и на всероссийский конкурс отправился впервые. Вернулся с двумя медалями за 1 место с Первенства России, и одной медалью за 3 место на Кубке России.

Судомодельный спорт требует инженерных навыков.

Самое важное в судомодельных соревнованиях – пуск лодки. Когда модель набирает скорость, необходимо плавно и ровно опустить ее на воду, чтобы не уткнулась носом или не «взлетела».

На соревнованиях не обошлось и без потерь: два судна нашей команды получили повреждения, а одно пошло ко дну, его вылавливали буквально по частям. Но на такие случаи у участников всегда с собой специальная эпоксидная смола и запасные детали, чтобы быстро привести модель в рабочее состояние.

Южноуральская команда 19 раз поднималась на пьедестал.

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