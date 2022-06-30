Всё лучшее – семьям! Челиндбанк запустил акцию по ипотеке

Фото: Челиндбанк

Челиндбанк запустил акцию по ипотечному кредитованию. До 31 августа 2022 года оформить ипотеку можно по сниженной процентной ставке от 9,4% годовых*. Льготные условия предоставляются для семей с детьми.

Кредиты доступны на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, земельные участки, апартаменты, а также на рефинансирование кредитов, полученных в других банках. Максимальный срок кредитования – до 20 лет.

Акция действует с 27 июня по 31 августа 2022 года. Оставить заявку на предварительный расчет или консультацию можно на сайте банка.

*Ознакомиться с полными условиями формирования процентной ставки и условиями акции можно на сайте банка.

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