Школьника из Челябинской области выгнали с ЕГЭ по обществознанию за дерзость

Это не первый случай, когда с ЕГЭ выгоняют ученика

В Челябинской области 11-классника выгнали с ЕГЭ по обществознанию из-за шпаргалки. Да, никогда такого не было, и вот опять. Школьник решил, что он дерзее и хитрее тех, кто уже попадался на списывании, но в итоге и сам не смог скрыться от взглядов наблюдателей.

Шпаргалку забрали, с экзамена выгнали — до встречи в следующем году. Поступить этим летом в университет парень не сможет, теперь либо в колледж, либо в армию.

Напомним, это уже не первый случай в 2022 году, когда с ЕГЭ выгоняют ученика. Еще один попался со шпаргалкой на экзамене по математике. А когда был резервный день сдачи ЕГЭ, школьник додумался пронести мобильный телефон.

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