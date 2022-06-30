Экс-директора Горсада в Челябинске будут судить за незаконные киоски на Кировке

Игорь Клеин/vk.com

В Челябинске будут судить бывшего директора МАУ «Городской сад имени Пушкина» Игоря Клеина. Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Проблемы с законом у экс-чиновника возникли из-за ларьков на Кировке.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год Игорь Клеин брал деньги и ценные «подарки» у бизнесменов. Взамен он выдавал предпринимателям разрешение на торговлю и помогал получить место под киоск на пешеходной части улицы Кирова.

— Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов МАУ «Горсад имени Пушкина», а также дискредитацию и подрыв авторитета органов местного самоуправления, — уточнила консультант Советского райсуда Челябинска Дарья Белюшина.

Расследование уголовного дела бывшего директора Горсада закончено. Первое заседание в суде назначено на 12 июля.

Игорб Клеину грозит штраф до 4 млн рублей, лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, Игоря Клеина задержали в начале февраля по подозрению в получении взятки. Несколько дней спустя он ушел в отставку.

Его предшественницу на посту руководителя Горсада Ольгу Попову в 2021 году осудили по статье «Халатность». Женщина незаконно сдала в аренду помещения в подземном переходе на площади Революции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru