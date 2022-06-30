И тогда «косили»? В Челябинске нашли дореволюционную отсрочку от армии

Так выглядела отсрочка сто лет назад Фото: Hornews.com

В Челябинске стартовала выставка «Русская школа: прошедшее время». Для этого южноуральский ученый Владимир Рушанин подготовил более 300 экспонатов со времен дореволюционной России, сообщает издание Hornew.com.

Среди исторических документов и бумаг есть, например, тетрадь по домоводству ученицы Кыштымской женской гимназии 1910-х годов. Девушка расписала в ней меню обеда и рецепты борща, супа с клецками и рисового пудинга.

Записи ученицы Кыштымской гимназии Фото: Hornews.com

Один из интереснейших экспонатов — дореволюционная отсрочка от армии 1916 года. Этот документ выдали Федору Гуппу, предку Ростислава Геппа — руководителя ансамбля «Ариэль». Отсрочку парень получил в связи с обучением в Златоустовском механико-техническом училище.

Оригинал документа до сих пор в отличном состоянии Фото: Hornews.com

Свою коллекцию Владимир Рушанин начал собирать в 1970-х годах, когда был еще студентом. На блошинах рынках и в различных сообществах он нашел подлинники аттестатов, открытки, фотографии, записи из девичьих альбомов и многое другое.

Похвальные листы вятской женской гимназии Фото: Hornews.com

На все это можно посмотреть в библиотеке имени Пушкина по адресу ул. Коммуны, 69. Выставка будет работать до 30 сентября ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

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